Mãe e padrasto são presos por morte de criança de três anos

Padrasto foi preso em flagrante por homicídio - Foto: Reprodução

A mãe de uma criança de três anos e o seu companheiro foram presos, nesta quinta-feira, 12, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por suspeita de participação na morte da criança.

Leia mais:

>>Homem foi preso após roubar vítimas durante visita a apartamento

>>Traficantes de Cristo? Facção aliada ao BDM se declara 'evangelica', diz ex-Bope

>>PCC usava churrascaria como QG e depósito de armas restritas

Daniel Alves Brasil e Larissa Silva Aguiar foram presos por tortura com resultado morte, sem direito à fiança. O menino foi encaminhado ao Centro Municipal de Saúde Jorge Bandeira de Mellota com diversas lesões pelo corpo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a criança já deu entrada em parada cardiorrespiratória e, mesmo com a tentativa de socorro, não resistiu. Há suspeita de abuso sexual. Um exame de corpo delito vai ser feito para esclarecer a causa da morte.

De acordo com a Polícia Civil, o padrasto foi preso em flagrante por homicídio e a ocorrência foi registrada na 41ª DP (Tanque).