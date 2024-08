Mãe usa recém-nascido para pagar dívida com traficantes

Mãe do bebê tem 19 anos e é dependente química - Foto: Divulgação | PC-AM

Um bebê de apenas 20 dias foi resgatado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), nesta terça-feira (20), após ser usado pela própria mãe como forma de pagamento de uma dívida com traficantes de drogas.

A mãe do bebê tem 19 anos e é dependente química. Segundo a Polícia Civil, ela entregou o filho para duas mulheres, de 24 e 22 anos, que foram presas suspeitas de participarem do esquema criminoso.

O bebê foi encontrado com as criminosas em uma casa, situada em uma área de difícil acesso, na Zona Norte de Manaus. No local, foram encontradas porções de drogas.

A investigação começou após a denúncia de um familiar da mãe da criança. De acordo com Juliana Tuma, titular da Depca (Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente), a mulher chegou a afirmar que o recém-nascido havia morrido.

"Chegou a apresentar, inclusive, uma declaração de óbito falsa em formato digital", explicou a delegada em entrevista coletiva.

Durante a operação, foram encontrados o atestado de óbito falso e outros documentos referentes ao recém-nascido. A mãe da criança poderá ser responsabilizada pelos crimes de tráfico de drogas e falsidade ideológica.