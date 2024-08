Nasa Park: barragem de represa em condomínio de luxo rompe

Casa atingida por lama após rompimento de barragem da Nasa Park - Foto: Fabio Rodrigues / via g1

A barragem da represa do condomínio de luxo Nasa Park, entre Campo Grande e Jaraguari, em Mato Grosso do Sul, rompeu nesta terça-feira, 20.

A água invadiu casas e tomou parte da rodovia BR-163. A represa tem mais de 20 hectares de lâmina, que representa a área de abrangência da água.

A área atinginda também ficou sem acesso à energia elétrica e ao serviço de internet. Moradores ainda contabilizam os estragos causados pelo rompimento da barragem, que gerou uma série de danos materiais, em especial para os móveis presentes nos imóveis.

A barragem fica próxima de cerca de 100 casas. A administração do loteamento de luxo, Nasa Park, lamentou o ocorrido e diz que acionou as autoridades competentes e colaborou para que todas as medidas sejam tomadas.

"É importante destacar que o Nasa Park opera em conformidade com todas as normas e regulamentos vigentes. Ao ser concebido, o projeto teve manifestações favoráveis do Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), incluindo o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros e os certificados ambientais devidamente validados", diz a empresa, em nota.