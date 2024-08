Morre a primeira-dama de Curitiba, Margarita Sansone

Primeira-dama de Curitiba, Margarita Sansone - vestida de preto (ao centro) - Foto: Jonathan Campos/AEN

Faleceu nesta terça-feira, 20, a primeira-dama de Curitiba, Margarita Pericás Sansone. Jornalista, escritora, fundadora e primeira presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Margarita estava internada em um hospital de Curitiba desde o início de agosto e faleceu em decorrência de um linfoma.

“Minha amada Margarita Pericás Sansone partiu hoje, deixando um vazio imenso em meu coração e na vida de todos que tiveram a bênção de conhecê-la. Margarita foi a luz que guiou meus passos, minha companheira incansável e a razão de muitos dos meus sorrisos”, disse o prefeito Rafael Greca.

O velório da primeira-dama ocorre, nesta quarta-feira, 21, a partir das 10 horas, no Memorial de Curitiba, seguido de missa, às 15 horas, no mesmo local. Na sequência será realizado o sepultamento no túmulo da família Bernardo Pericás Moya, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Em função do falecimento da primeira-dama de Curitiba, o prefeito Rafael Greca decretou luto oficial de três dias na capital. O Decreto 158/2024 foi publicado no Diário Oficial do Município no fim da tarde desta terça-feira, 20.