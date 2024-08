Pode isso? Homem usa R$ 17 mil em moedas para comprar carro

Caso aconteceu na cidade de São José, em Santa Catarina - Foto: Arquivo Pessoal

Uma situação inusitada chamou a atenção de um vendedor em loja de veículos seminovos na cidade de São José, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Isso porque um cliente foi até a loja com R$ 17 mil em moedas dentro de galões de água como forma de pagar parte do valor do carro que comprava.

"Nunca vimos ou pegamos casos assim", disse o resposável pela venda, Aliatan Gomes ao portal G1. O veículo, um Honda City 2015, custou R$ 65 mil. De acordo com Gomes, o cliente pagou o restante do valor via PIX. Para pagar parte do carro, ele usou moedas que variavam de 5 centavos a 1 real.

O proprietário da loja de automóveis disse que nunca tinha visto situação parecida. "Nos apavoramos quando vimos as moedas", brincou.