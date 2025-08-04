Menu
BRASIL
BRASIL

Maior reservatório de petróleo e gás é descoberto no Brasil em 25 anos

A descoberta aconteceu na Bacia de Santos

Por Redação

04/08/2025 - 10:36 h
Pré-sal da Bacia de Santos
Pré-sal da Bacia de Santos -

A BP anunciou nesta segunda-feira, 4, que fez a sua maior descoberta de petróleo e gás no Brasil em 25 anos. A companhia identificou, na Bacia de Santos, uma coluna de hidrocarbonetos com cerca de 500 metros de espessura (1.640 pés).

A descoberta aconteceu no prospecto Bumerangue, em águas profundas da Bacia de Santos, cerca de 404 km da costa do Rio de Janeiro. Essa é a maior descoberta da petroleira desde campo de Shah Deniz, no Mar Cáspio, em 1999.

"Estamos empolgados em anunciar esta descoberta significativa (...) a maior realizada pela BP em 25 anos", afirmou Gordon Birrell, vice-presidente executivo da BP, em comunicado

"Os resultados da análise no local da perfuração indicam níveis elevados de dióxido de carbono", acrescentou a empresa.

Leia Também:

Gasolina, diesel e gás de cozinha ficam mais baratos na Bahia
Petrobras anuncia queda de 14% no gás natural para o mês de agosto
Alerta na Bahia: taxa de Trump pode afetar celulose e petróleo

O campo, com área superior a 300 km², foi arrematado pela BP em dezembro de 2022, durante o 1º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha da Produção da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Pelo contrato, a empresa usará 80% para repor custos de produção e, após a recuperação dos custos, repassará 5,9% dos lucros ao Brasil.

O poço exploratório foi perfurado a 2.372 metros de profundidade de água, atingindo 5.855 metros no total. A BP detém 100% de participação no bloco e a estatal Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) atua como gestora do contrato de partilha.

Uma análise em laboratório será iniciada para estudar a descoberta e a BP ainda não divulgou detalhes adicionais sobre volume recuperável ou cronograma de desenvolvimento.

A petroleira retomou o foco na extração de petróleo e gás após anos de investimento com baixo retorno em projetos de baixo carbono, conforme comunicado de fevereiro deste ano. A BP avalia a viabilidade para estabelecer um polo de produção “material e vantajoso” no Brasil, ampliando sua atuação no país.

Tags:

ANP brasil gás Petróleo

x