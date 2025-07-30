Maior túnel imerso do mundo é construído com técnica usada no Brasil

Obra utiliza blocos de concreto pré-fabricadas, colocados em uma vala cavada no fundo do mar - Foto: Divulgação

O primeiro túnel imerso do Brasil, com 870 metros que conectará as cidades de Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, será construído com a mesma técnica inovadora de um projeto semelhante na Europa, porém em escala maior.

Enquanto no continente europeu, a construção ligará a Dinamarca à Alemanha, com 18 quilômetros de extensão, o que irá configurar como o maior túnel imerso do mundo.

Diferentemente de um túnel escavado, como o que une os dois lados do Canal da Mancha, essa construção utiliza módulos pré-fabricados, e dispensa máquinas de perfuração.

Túneis pré-fabricados causam menor impacto ambiental e são construídos mais rapidamente. Além disso, como o túnel é assentado no leito do corpo d’água, não precisa atingir grandes profundidades, como os túneis escavados. O custo também pode ser menor, a depender da obra.

Maior túnel do mundo

A obra utiliza blocos de concreto pré-fabricadas, colocados em uma vala cavada no fundo do mar, conectadas entre si. As estruturas medem 217 metros de comprimento, 42 metros de largura e nove metros de profundidade, e pesa 73 mil toneladas, o equivalente a dez Torres Eiffel.

No total, serão instalados 79 blocos entre Rødbyhavn, no lado dinamarquês da Ilha Lolland, e Puttgarden, na ilha alemã de Fehmarn, a 40 metros de profundidade no Mar Báltico.

Uma fábrica foi construída em Rødbyhavn em área de 220 hectares para atender exclusivamente as demandas do projeto. A data para a imersão da primeira estrutura ainda não foi definida, mas a previsão é que essa etapa seja concluída até 2029.

Porto da balsa em Rødbyhavn | Foto: Scandlines - Häfen auf Puttgarden–Rødby/ via Wikimedia

“Este é um processo muito complexo e também muito dependente do clima. Atualmente, estamos testando as embarcações altamente complexas que foram especialmente construídas para nosso projeto”, explicou Denise Juchem, porta-voz da Femern A/S, a empresa estatal dinamarquesa responsável pelo projeto, à CNN.

Em ambos os lados dinamarquês e alemão, a primeira parte do túnel em terra já foi concluída, com a extremidade voltada para o Fehmarnbelt agora coberta com água, onde o primeiro será conectado.

O custo do projeto teve o orçamento de € 7,4 bilhões de euros (R$ 46,5 bilhões, na conversão direta) e considera a construção de rodovias de duas pistas submersas em ambas as direções, além de duas linhas ferroviárias eletrificadas.

Projeto do litoral de São Paulo

Já no túnel imerso entre Santos e Guarujá, o sistema será composto por seis módulos de concreto pré-moldados em uma doca seca, que, posteriormente, serão “mergulhados” na água para o teste de vedação e impermeabilidade.

Projeto túnel imerso Santos-Guarujá | Foto: Divulgação

Em seguida, os módulos serão transportados por flutuação até o local onde o túnel será instalado no fundo do mar.

O empreendimento vai receber investimentos de R$ 6 bilhões e faz parte de uma parceria entre os governos federal e estadual, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos.

Em fevereiro deste ano, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), informou que o projeto do túnel ligando Santos ao Guarujá, na Baixada Santista, deve ficar pronto em 2026.