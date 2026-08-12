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RECOLHIMENTO

Anvisa proíbe 12 produtos de limpeza em todo o Brasil; veja marcas afetadas

Medida é válida para todos os lotes das mercadorias

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em
Produtos de limpeza são proibidos
Produtos de limpeza são proibidos - Foto: Reprodução| Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a proibição da comercialização de 12 produtos de limpeza por ausência de regularização sanitária. A ação foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) nesta quarta-feira, 12.

Também foi proibido a distribuição, fabricação, propaganda e o uso dos produtos. Além disso, a agência realizou a apreensão e o recolhimento de todas as unidades disponíveis nos mercados brasileiros.

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De acordo com a Anvisa, as mercadorias eram fabricadas por empresas sem AFE (Autorização de Funcionamento) ou sem CNPJ válido ou indentificado.

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Além da falta de regularização, os produtos também não possuem registro ou notificação da Anvisa, comprometendo a segurança, eficácia, composição e controle de qualidade.

Quais produtos foram proibidos?

A ação é válida para todos os lotes dos itens e entra em vigor a partir da data de sua publicação. Os produtos afetados são:

  • Oxypur (Quimpack)
  • Percarbonato de Sódio (Los Chefs)
  • Alvejante Natural Multiuso (Nova Fórmula)
  • Percabonato de Sódio (Vong Home)
  • Boa Alvejante Percabonato de Sódio (Empresa não identificada)
  • Percabonato Plus (Ans Agrária)
  • Percarbonato de Sódio (Nativa)
  • Yta Clean (Empresa não identificada)
  • Alvejante Tira Mancha (Amigos Distribuidora)
  • Percabonato de Sódio (Oxgen)
  • Tira Mancha (FV Group)
  • Percabonato de Sódio (Top Brilho)
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