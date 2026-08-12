Anvisa proíbe 12 produtos de limpeza em todo o Brasil; veja marcas afetadas

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a proibição da comercialização de 12 produtos de limpeza por ausência de regularização sanitária. A ação foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) nesta quarta-feira, 12.

Também foi proibido a distribuição, fabricação, propaganda e o uso dos produtos. Além disso, a agência realizou a apreensão e o recolhimento de todas as unidades disponíveis nos mercados brasileiros.

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De acordo com a Anvisa, as mercadorias eram fabricadas por empresas sem AFE (Autorização de Funcionamento) ou sem CNPJ válido ou indentificado.

Além da falta de regularização, os produtos também não possuem registro ou notificação da Anvisa, comprometendo a segurança, eficácia, composição e controle de qualidade.

Quais produtos foram proibidos?

A ação é válida para todos os lotes dos itens e entra em vigor a partir da data de sua publicação. Os produtos afetados são:



Oxypur (Quimpack)

Percarbonato de Sódio (Los Chefs)

Alvejante Natural Multiuso (Nova Fórmula)

Percabonato de Sódio (Vong Home)

Boa Alvejante Percabonato de Sódio (Empresa não identificada)

Percabonato Plus (Ans Agrária)

Percarbonato de Sódio (Nativa)

Yta Clean (Empresa não identificada)

Alvejante Tira Mancha (Amigos Distribuidora)

Percabonato de Sódio (Oxgen)

Tira Mancha (FV Group)