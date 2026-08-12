RECOLHIMENTO
Anvisa proíbe 12 produtos de limpeza em todo o Brasil; veja marcas afetadas
Medida é válida para todos os lotes das mercadorias
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a proibição da comercialização de 12 produtos de limpeza por ausência de regularização sanitária. A ação foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) nesta quarta-feira, 12.
Também foi proibido a distribuição, fabricação, propaganda e o uso dos produtos. Além disso, a agência realizou a apreensão e o recolhimento de todas as unidades disponíveis nos mercados brasileiros.
De acordo com a Anvisa, as mercadorias eram fabricadas por empresas sem AFE (Autorização de Funcionamento) ou sem CNPJ válido ou indentificado.
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Além da falta de regularização, os produtos também não possuem registro ou notificação da Anvisa, comprometendo a segurança, eficácia, composição e controle de qualidade.
Quais produtos foram proibidos?
A ação é válida para todos os lotes dos itens e entra em vigor a partir da data de sua publicação. Os produtos afetados são:
- Oxypur (Quimpack)
- Percarbonato de Sódio (Los Chefs)
- Alvejante Natural Multiuso (Nova Fórmula)
- Percabonato de Sódio (Vong Home)
- Boa Alvejante Percabonato de Sódio (Empresa não identificada)
- Percabonato Plus (Ans Agrária)
- Percarbonato de Sódio (Nativa)
- Yta Clean (Empresa não identificada)
- Alvejante Tira Mancha (Amigos Distribuidora)
- Percabonato de Sódio (Oxgen)
- Tira Mancha (FV Group)
- Percabonato de Sódio (Top Brilho)