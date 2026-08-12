Entenda o que é o Discord, aplicativo que sofreu punições no Brasil

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O aplicativo de conversas online Discord vem sendo o centro de uma polêmica no Brasil. Nesta quarta-feira, 12, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinou que o app deve suspender as transmissões ao vivo na plataforma no país.

A medida preventiva estabelece um prazo de três dias úteis para que a empresa cumpra a decisão. A suspensão será mantida até que o Discord comprove ter adotado medidas efetivas para proteger crianças e adolescentes.

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Entenda o que é o Discord?

O Discord é uma plataforma de comunicação digital que permite que os usuários conversem por meio de mensagens de texto, voz e vídeo. No Brasil, a rede social diz que só permite acesso para adolescentes a partir dos 13 anos.

O aplicativo é utilizado principalmente por adolescentes para jogarem e conversarem ao mesmo tempo e, inclusive, foi desenvolvido justamente com esse propósito.

De acordo com o site oficial do Discord, os empresários Jason Citron e Stanislav Vishnevskiy criaram o aplicativo em 2015, visando uma “maneira confiável de conversar enquanto jogavam on-line”.

Por meio de transmissões ao vivo de vídeos, os usuários assistem, participam dos jogos e fazem comentários.

Vale ressaltar que, apesar de ser mais compartilhado pelo público adolescente, o Discord ainda é utilizado para realização de trabalhos e cursos, por exemplo.

"O Discord é uma experiência multimídia. "Você pode usá-lo para transmitir vídeos, jogar jogos de tabuleiro à distância, ouvir música em grupo e, simplesmente, passar tempo juntos", descreve a revista norte-americana de tecnologia Wired.

Empresa de tecnologia tem prazo de três dias úteis para acatar decisão - Foto: Reprodução

Sucesso na pandemia e grande crescimento

Segundo a Wired, o Discord conquistou ainda mais usuários durante a pandemia, momento em que conseguiu alcançar grupos além dos gamers.

No ano de 2025, o Discord tinha 200 milhões de usuários mensais ao redor do mundo. Desse total, 93% jogam on-line, segundo o próprio aplicativo.

O Discord é pago?

A versão básica do Discord é gratuita, porém a plataforma oferece planos pagos, os chamados “Nitro”.

Eles incluem alguns recursos diferenciados, como a criação de emojis personalizados e o envio de arquivos maiores.

Aplicativo do Discord - Foto: Repodução | Discord

Entenda a polêmica e a suspensão pela ANPD.

A pressão sobre o Discord aumentou após a morte de uma adolescente de 13 anos em Mato Grosso do Sul. Conforme as investigações, a jovem teria sido induzida à automutilação e ao suicídio enquanto participava de uma transmissão ao vivo no aplicativo.

A divulgação do caso levou o governo a questionar os mecanismos de verificação de idade, moderação de conteúdo e proteção de crianças e adolescentes utilizados pelo Discord.

Vale ressaltar que, na última semana, a ANDP abriu um processo para investigar possíveis falhas de segurança na empresa.

Ao mesmo tempo, a Advocacia-Geral da União (AGU) passou a negociar com o Discord algumas medidas para reforçar a segurança de usuários menores de idade.

A discussão ganhou ainda mais repercussão após a primeira-dama Janja da Silva defender o bloqueio do Discord no Brasil e cobrar providências do governo.

"Eu acho que a gente precisa retirar imediatamente. A gente precisa bloquear o Discord no Brasil de qualquer forma. A gente precisa atuar junto ao Judiciário para retirar essa rede horrorosa do ar. Esse não é um caso isolado, são muitos e muitos casos", declarou.

Primeira-dama do Brasil, Janja - Foto: LUIS ROBAYO

Depois de uma bateria de reuniões, a empresa responsável pelo Discord apresentou uma proposta com medidas para ampliar a proteção dentro da plataforma.

Falha na moderação de conteúdo e proteção de menores

O Discord ainda esteve no centro de outros casos envolvendo menores de idade.

Nos últimos anos, agressores têm se aproveitado do sistema de transmissões ao vivo da plataforma para, por exemplo, chantagear as vítimas a cumprirem desafios sob ameaças de terem fotos íntimas vazadas.

A plataforma ainda se tornou um ponto de encontro para propagadores de narrativas de contracultura, como:

movimento incel (celibatário involuntário);

grupos de hackers;

investidores em criptomoedas.

O caso mais recente envolve uma empresária suspeita de torturar e matar animais para vender vídeos na plataforma.

De acordo com as investigações da Polícia Civil de São Paulo, ela gravava as agressões e comercializava as imagens para pessoas de países europeus.

A mulher foi presa durante uma operação policial, mas acabou sendo liberada horas depois.

Criação da 'Central da Família'

Em setembro de 2023, o aplicativo lançou a ferramenta "Central da Família" (ou "Family Center", em inglês), que permite que responsáveis sejam informados sobre as atividades de seus filhos na plataforma.

A ferramenta permite que os pais ou responsáveis saibam com quais usuários seu filho está conversando e em quais comunidades do Discord ele participa. Porém, eles não podem acessar o conteúdo das conversas.

A empresa orienta que a ativação da Central da Família seja feita junto com o filho adolescente, já que a atividade da conta não será compartilhada sem a aprovação dele.

Veja como ativar a “Central da Família”: