TECNOLOGIA
Uma pessoa pode passar mais de 20 anos olhando para telas em sua vida
Aparelhos de telas estão cada vez mais presentes em nossas vidas
Aparelhos eletrônicos que utilizam telas, como celulares e computadores, estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas no mundo todo. Seja por lazer ou trabalho, as telas se tornaram comuns na realidade humana.
O que evidencia isso é que dados da Exploding Topics revelaram que os brasileiros passam, em média, mais de 5 horas por dia navegando na internet. Tal dado coloca o Brasil acima da média global em termos de tempo de conexão.
Pensando nisso, o portal A TARDE calculou quanto tempo uma pessoa fica olhando para uma tela durante toda sua vida.
Quantos anos da sua vida você vai passar olhando para o celular?
Fazendo os cálculos, levando em conta o tempo médio que uma pessoa fica no celular no Brasil, chegamos ao resultado de que ela vai passar entre 9 e 12 anos inteiros de sua vida apenas olhando para a tela do smartphone.
O número fica ainda mais expressivo quando se adicionam outros tipos de tela, como televisão, computador e tablets, podendo aumentar esse tempo para 20 a 22 anos.
Como essa conta é feita?
Esse cálculo leva em conta alguns pontos importantes:
- Média diária no celular: Conforme a pesquisa do Exploding Topics, um brasileiro utiliza o celular, em média, por 5 horas diárias.
- Tempo em anos utilizando o celular: Cinco horas por dia equivalem a aproximadamente 76 dias inteiros por ano apenas no celular.
- Perspectiva de vida útil: Considerando que uma pessoa adquira seu primeiro smartphone por volta dos 11 ou 12 anos de idade e viva cerca de 75 a 80 anos, são aproximadamente 65 a 70 anos de uso do aparelho.
Com isso, é possível apontar que uma pessoa utiliza as telas por ao menos um quarto de sua vida.
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Impactos na saúde
Mesmo que os celulares tenham chegado para ajudar e adiantar alguns processos que antes eram lentos, atualmente, o uso excessivo desses aparelhos pode acarretar diversos problemas físicos e psicológicos.
Sedentarismo
Com tanto tempo dedicado ao uso de aparelhos eletrônicos, falta uma fração do dia destinada a atividades físicas e, com o acúmulo desse déficit de movimento, a pessoa pode desenvolver um sedentarismo severo.
Dores em vários locais
Muitas vezes, quando utilizamos os aparelhos eletrônicos, não nos atentamos à nossa postura corporal e, somado à quantidade de horas que podemos ficar em uma única posição por estarmos muito focados, após muito tempo parados em uma postura inadequada, podem gerar dores e desconfortos em diversos locais, como:
- Coluna;
- Ombros;
- Pescoço.
Problemas de visão
O constante foco nas telas e, com isso, o elevado tempo de uso podem causar danos consideráveis à visão, com desconfortos oculares, fadiga visual e, em casos extremos, à síndrome do olho seco.
Além disso, a exposição prolongada à luz azul, emitida pelas telas, ainda pode interferir no ciclo natural do sono.