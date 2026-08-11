Uma pessoa pode passar mais de 20 anos olhando para telas em sua vida

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Aparelhos eletrônicos que utilizam telas, como celulares e computadores, estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas no mundo todo. Seja por lazer ou trabalho, as telas se tornaram comuns na realidade humana.

O que evidencia isso é que dados da Exploding Topics revelaram que os brasileiros passam, em média, mais de 5 horas por dia navegando na internet. Tal dado coloca o Brasil acima da média global em termos de tempo de conexão.

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Pensando nisso, o portal A TARDE calculou quanto tempo uma pessoa fica olhando para uma tela durante toda sua vida.

Quantos anos da sua vida você vai passar olhando para o celular?

Fazendo os cálculos, levando em conta o tempo médio que uma pessoa fica no celular no Brasil, chegamos ao resultado de que ela vai passar entre 9 e 12 anos inteiros de sua vida apenas olhando para a tela do smartphone.

O número fica ainda mais expressivo quando se adicionam outros tipos de tela, como televisão, computador e tablets, podendo aumentar esse tempo para 20 a 22 anos.

Pessoa utilizando celular - Foto: Reproção | Freepik

Como essa conta é feita?

Esse cálculo leva em conta alguns pontos importantes:

Média diária no celular: Conforme a pesquisa do Exploding Topics, um brasileiro utiliza o celular, em média, por 5 horas diárias.

Tempo em anos utilizando o celular: Cinco horas por dia equivalem a aproximadamente 76 dias inteiros por ano apenas no celular.

Perspectiva de vida útil: Considerando que uma pessoa adquira seu primeiro smartphone por volta dos 11 ou 12 anos de idade e viva cerca de 75 a 80 anos, são aproximadamente 65 a 70 anos de uso do aparelho.

Com isso, é possível apontar que uma pessoa utiliza as telas por ao menos um quarto de sua vida.

Impactos na saúde

Mesmo que os celulares tenham chegado para ajudar e adiantar alguns processos que antes eram lentos, atualmente, o uso excessivo desses aparelhos pode acarretar diversos problemas físicos e psicológicos.

Sedentarismo

Com tanto tempo dedicado ao uso de aparelhos eletrônicos, falta uma fração do dia destinada a atividades físicas e, com o acúmulo desse déficit de movimento, a pessoa pode desenvolver um sedentarismo severo.

Dores em vários locais

Muitas vezes, quando utilizamos os aparelhos eletrônicos, não nos atentamos à nossa postura corporal e, somado à quantidade de horas que podemos ficar em uma única posição por estarmos muito focados, após muito tempo parados em uma postura inadequada, podem gerar dores e desconfortos em diversos locais, como:

Coluna;

Ombros;

Pescoço.

Pessoa utilizando celular - Foto: Reproção | Freepik

Problemas de visão

O constante foco nas telas e, com isso, o elevado tempo de uso podem causar danos consideráveis à visão, com desconfortos oculares, fadiga visual e, em casos extremos, à síndrome do olho seco.

Além disso, a exposição prolongada à luz azul, emitida pelas telas, ainda pode interferir no ciclo natural do sono.