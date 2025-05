Mais de 5,3 milhões de eleitores terão título cancelado, diz TSE

Ao todo, a Justiça Eleitoral mapeou mais de 5,3 milhões de pessoas nesta situação - Foto: Divulgação | TSE

Mais de 5,3 milhões de pessoas terão o título cancelado por não ter regularizado a situação na Justiça Eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a medida está prevista na Resolução do TSE nº 23.737/2024 e no Provimento da Corregedoria-Geral Eleitoral nº 1/2025.

Ao todo, neste ano, a Justiça Eleitoral mapeou mais de 5,3 milhões de pessoas com títulos passíveis de cancelamento por não terem votado, nem justificado ou pagado as multas referentes à ausência nos três últimos pleitos, incluindo os suplementares.

As eleitoras e os eleitores com inscrições passíveis de cancelamento que procurarem o cartório eleitoral a partir de 20 de maio serão orientados a requerer a regularização de seus títulos no cartório ou no Autoatendimento Eleitoral, instruindo o requerimento com a documentação necessária à sua apreciação.

O cancelamento não será comunicado individualmente, mas o eleitor poderá verificar se teve o título cancelado consultando sua situação eleitoral no site do TSE. Quem não tiver quitado seus débitos deverá fazê-lo, mas a quitação não impedirá o cancelamento. Será necessário, além de pagar os débitos, requerer a regularização do título.