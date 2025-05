IR 2025: descubra como doar imposto de renda a projetos sociais sem custo

Imposto de Renda (IR) - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Até o dia 31, contribuintes de todo o Brasil têm a oportunidade de praticar a solidariedade sem colocar a mão no bolso.

A destinação de até 3% do Imposto de Renda (IR) devido para fundos municipais de apoio à infância e adolescência pode beneficiar diretamente instituições que atuam com populações vulneráveis, como a Apae de Salvador e o Hospital Martagão Gesteira. A ação não representa nenhum custo adicional, mas pode fazer uma diferença enorme na vida de quem mais precisa.

Segundo Vivian Nunes, ouvidora geral do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA) e contadora, a possibilidade está disponível para pessoas físicas que declaram o imposto pelo modelo completo. “É possível destinar até 6% do seu imposto devido ou a restituir para fundos específicos, sendo que esses recursos são investidos em projetos sociais”, diz.

“Dentro da própria declaração o limite é de até 3% para os fundos da pessoa idosa e mais 3% para fundos de proteção às crianças e adolescentes. Os tipos de fundos podem ser na esfera municipal, estadual ou federal”, explica Vivian.

No próprio programa da Receita Federal, é gerado o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), com vencimento em 30 de maio. A empresa tributada pelo lucro real também pode participar, dentro dos percentuais permitidos por lei.

APAE Salvador

A Apae de Salvador, referência no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla, promove uma campanha nas redes sociais e por meio de parceiros para incentivar a destinação do imposto.

“A instituição desenvolve atividades e serviços nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde. A partir das demandas identificadas, a Instituição elabora e submete projetos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o objetivo de captar recursos financeiros que são integralmente aplicados em suas ações e serviços”, explica Vinícius Aderne, gestor de reabilitação da entidade.

Um dos projetos que dependem desses recursos é o “Mais CER”, voltado para o desenvolvimento sensorial, motor, da linguagem e da cognição de crianças com deficiência e autismo, atendidas no Centro Especializado em Reabilitação II (CER II), no bairro de Coutos. Oficinas terapêuticas de horta, musicalização, artesanato e atividades com as famílias fazem parte da iniciativa. A meta de arrecadação é de R$ 496 mil e, ao final da execução, cerca de 200 pessoas devem ser diretamente beneficiadas.

O Hospital Martagão Gesteira, referência em pediatria e atendimento especializado a crianças e adolescentes de baixa renda, também é beneficiado por essa espécie de doação desde 2019. Segundo Gianluigi Airoldi, coordenador de captação de recursos, os valores arrecadados via Imposto de Renda ajudam a manter serviços essenciais como oncologia, neurologia e cardiologia, além de permitir a compra de equipamentos e melhorias na estrutura do hospital.

“Não se trata de pagar mais imposto, e sim de decidir como parte dele será utilizada. Em vez de ir integralmente para a Receita Federal, esse recurso pode ir diretamente para salvar vidas no Hospital Martagão, por exemplo”, resume Airoldi. De acordo com o painel de consulta das destinações do Imposto de Renda da Receita Federal (2024), o potencial de arrecadação na Bahia ultrapassa R$ 475 milhões, mas menos de 2% disso foi efetivamente destinado em 2024.

* Sob a supervisão da jornalista Núbia Cristina