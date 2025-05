R$ 11 bilhões em restituição do Imposto de Renda 2025: veja datas de pagamento

Declaração vai até o dia 30 de maio - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A restituição do primeiro lote do Imposto de Renda 2025 acontece no dia 30 de maio, mesma data em que encerra o prazo de entrega da declaração. Até agora, mais de 25 milhões de declarações já foram enviadas. A expectativa da Receita Federal é receber, ao todo, 46,2 milhões de declarações.

A consulta aos valores do 1º lote de restituições do Imposto de Renda foi iniciada às 10h desta sexta-feira, 23. Cerca de 6,3 milhões de contribuintes que entregaram a declaração deste ano têm direito a restituição e o valor total a ser restitúido em 2025 é de R$ 11 bilhões (o maior da história). Todo o valor, informou o Fisco, irá para contribuintes com prioridade no reembolso.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Lotes de restituição

1º lote de restituição do IR 2025 - 30 de maio

2º lote de restituição do IR 2025 - 30 de junho

3º lote de restituição do IR 2025 - 31 de julho

4º lote de restituição do IR 2025 - 29 de agosto

5º lote de restituição do IR 2025 - 30 de setembro

Confira a ordem de prioridade para pagamento da restituição:

1º: acima de 80 anos;

2º: acima de 60 anos, com deficiência ou moléstia grave;

3º: quem tem maior fonte de renda seja o magistério;

4º: quem fez a declaração pré-preenchida e indicaram o Pix para restituição;

5º: que fizeram a pré-preenchida ou indicaram Pix para restituição;

6º: demais pessoas

Pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440, são obrigadas a declarar Imposto de Renda

Caso o envio da declaração fora do prazo deverá pagar multa de 1% sobre imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74, ou de 20% do valor devido.