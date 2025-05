Cuidado com o leão! Saiba como o animal se tornou símbolo do IR

Leão como símbolo do Imposto de Renda; saiba como começou - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

Todo ano, milhões de brasileiros precisam enviar a Declaração do Imposto de Renda para a Receita Federal, e uma figura que se tornou símbolo e ficou muito conhecida ao ser associado à declaração é o leão. Neste ano, o prazo para entregar do IR é até o dia 31 de maio.

A escolha do animal como símbolo do Imposto de Renda carrega a história de uma campanha publicitária de 1980 e não foi selecionada de forma aleatória. O Portal A TARDE te explica qual o significado da representação do leão para o órgão fiscal.

A história do leão como símbolo do Imposto de Renda

A associação do leão ao Imposto de Renda começou em 1979, quando a Receita Federal encomendou uma campanha publicitária para incentivar a arrecadação e educar os contribuintes sobre a importância do imposto.

Na época, durante a ditadura militar, sob o governo do general João Figueiredo, o regime buscava reforçar aos cidadãos brasileiros que o fisco estava preparado para combater eventuais sonegadores do Imposto de Renda.

A ideia foi desenvolvida pelo publicitário Neil Ferreira, que buscou um símbolo que representasse a força e a imparcialidade da Receita Federal. A campanha foi ao ar no ano seguinte, em 1980.

A campanha fez tanto sucesso que o animal se tornou um dos símbolos mais lembrados da arrecadação fiscal no Brasil, e até hoje permanece associado ao Imposto de Renda mesmo depois do fim da publicidade oficial.

Por que a escolha do leão?

O animal foi selecionado para representar características alinhadas com o funcionamento da Receita Federal e da justiça federal, devido aos atributos associados ao leão, como ser visto como nobre, por impor respeito e demonstrar força pela simples presença.

Entre os atributos associados ao leão, destaca-se:

Força e autoridade: o leão é o rei dos animais e impõe respeito;

Justiça: simboliza uma fiscalização firme, mas sem excessos;

Lealdade: atua de forma previsível, sem mudanças inesperadas;

Rigor controlado: é manso, mas não ingênuo.

Já segundo o Ministério da Fazenda, o leão é descrito como uma alegoria de força e justiça. A imagem do leão do Imposto de Renda apareceu durante 10 anos em cerca de 30 comerciais e peças publicitárias. A associação foi tão forte que a expressão "leão do Imposto de Renda" permanece em uso para se referir à Receita Federal e suas opções fiscais até hoje.

Carnê Leão

Por mais que a Receita Federal tenha deixado de usar oficialmente o leão como símbolo em suas campanhas institucionais, o animal ainda é associado à instituição e também está ligado ao Carnê Leão.

O carnê leão é uma obrigação fiscal mensal voltada para profissionais autônomos e outras pessoas que recebem rendimentos de fontes que não realizam a retenção do Imposto de Renda. Essa declaração é uma forma de antecipação do Imposto de Renda para quem não tem vínculo empregatício.

Ele funciona como uma obrigação mensal para quem recebe rendimentos de pessoas físicas, como médicos, advogados, dentistas, professores particulares, entre outros. O leão, carrega como simbolismo, seriedade e justiça, além de reforçar a importância de pagar o imposto corretamente e dentro do prazo.