Gripe aviária: Ministério manda destruir ovos de granja infectada

Após o Brasil confirmar o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial, localizada no município de Monte Negro, no interior do Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) ordenou o rastreamento e a eliminação de ovos férteis oriundos da uma granja.

De acordo com informações da pasta, os ovos haviam sido distribuídos para incubatórios tanto no próprio estado gaúcho quanto em unidades no Paraná e em Minas Gerais.

Os ovos para incubação, por serem fertilizados, podem gerar novas aves sob condições ideais e são amplamente utilizados no setor avícola para fins reprodutivos. Embora não haja confirmação de contaminação nos lotes, a decisão de destruição é preventiva, segundo o Mapa.

Suspensão de importação

Como consequência da detecção do vírus, diversos países como China, Argentina, Uruguai, Chile e integrantes da União Europeia suspenderam temporariamente a importação de aves e derivados do Brasil.

A medida tem impacto direto no comércio internacional, considerando que o Brasil lidera a produção e exportação global de carne de frango, respondendo por cerca de 35% do mercado mundial.

Em nota oficial, o ministério ressaltou que "todas as ações necessárias para salvaguardar a avicultura nacional estão sendo executadas, reafirmando o compromisso do Mapa com a segurança sanitária e com o setor produtivo".

O governo federal também informou que os mais de 150 países que importam aves e produtos avícolas brasileiros foram devidamente notificados sobre o caso. A decisão sobre restrições comerciais fica a critério de cada nação compradora.