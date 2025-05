Frango pode ficar mais barato com embargos às exportações

- Foto: Freepik

Após o Brasil confirmar nesta semana o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial, localizada no município de Monte Negro, no interior do Rio Grande do Sul, inciaram as suspensões imediatas nas exportações de carne de frango com a China, sendo o primeiro país a interromper as compras por até 60 dias. A União Europeia também adotou restrições.

A interrupção nas exportações tem impacto direto no comércio exterior e interno brasileiro. No Brasil, o movimento pode baretear a proteína. Segundo especialistas, o movimento tende a ser originado pelo aumento da disponibilidade interna da proteína com os embargos às exportações impostos pela China e pela União Europeia, principais consumidores do frango nacional.

Somente em 2024, a China importou aproximadamente 500 mil toneladas de carne de frango do Brasil. A estimativa é que o setor deixe de arrecadar cerca de 100 milhões de dólares por mês enquanto durarem os embargos, travando avanços comerciais recentes entre os dois países.

Reação do governo

O Ministério da Agricultura e Pecuária declarou estado de emergência zoossanitária. O ministro Carlos Fávaro afirmou que, graças a acordos com alguns mercados, a suspensão das exportações poderá ser limitada geograficamente. “Em alguns casos, a restrição valerá apenas para o estado do Rio Grande do Sul ou, posteriormente, para um raio de 10 quilômetros do foco”, afirmou.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) demonstrou confiança na atuação do governo e ressaltou que, na semana anterior ao caso, o mercado chinês havia autorizado a importação de três novos produtos avícolas brasileiros.

Risco para o mercado internacional

Líder mundial na exportação de carne de frango, o Brasil responde por cerca de um terço do consumo global. Analistas apontam que os bloqueios brasileiros devem pressionar o mercado internacional.

As autoridades sanitárias informaram que todas as aves da granja foram abatidas e que a região foi isolada com medidas de contenção. Os ovos produzidos no local estão sendo rastreados. Outro foco do vírus foi detectado em aves do zoológico de Porto Alegre.

Alerta

O episódio brasileiro se assemelha a situações ocorridas em outros países. Nos Estados Unidos, surtos anteriores resultaram no abate de mais de 120 milhões de aves, contribuindo para o aumento dos preços e escassez de ovos, além de impactar a popularidade de líderes políticos locais.