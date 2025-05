IR 2025: consulta ao 1º lote da restituição será liberada na sexta

Consulta ao primeiro lote da restituição começa na próxima sexta - Foto: Reprodução | Remessa Online

A consulta ao primeiro lote da restituição do Imposto de Renda (IR) 2025 vai ser liberada até a próxima sexta-feira, 23, pela Receita Federal. A data marca uma semana antes do prazo do pagamento, agendado para o dia 30 de maio. O fisco, porém, ainda não informou quantos receberão no primeiro lote nem quanto será pago.

O contribuinte poderá descobrir se vai receber a restituição no primeiro lote acessando, na próxima sexta, o site oficial da consulta. Lá, basta informar CPF, data de nascimento e o ano da entrega da declaração.

Além do site oficial da restituição, as pessoas podem consultar o primeiro lote através do aplicativo Meu Imposto de Renda, com versão para tabletes e smartphones dos sistemas Android, do Google, e iOS, da Apple.

Grupo prioritário

Um grupo prioritário costuma receber a restituição do imposto de renda no primeiro lote, com critérios pré-estabelecidos pela Receita Federal, envolvendo idade, deficiência, profissão e formas de declaração. Confira abaixo quem tem direito a ser restituído antes:

Pessoas com mais de 80 anos;

Contribuintes acima de 60 anos, com deficiência ou moléstia grave;

Pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuintes que fizeram a declaração pré-preenchida;

Pessoas que indicaram Pix como forma de restituição.

Lotes de restituição

O dinheiro da restituição cai na conta informada pelo contribuinte na entrega da declaração ou na chave Pix indicada, sempre em um dos cinco lotes previstos pela Receita Federal, com as datas abaixo: