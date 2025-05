Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta segunda-feira

TSE alerta para cancelamento do documento caso não haja a legalização - Foto: Arquivo/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O prazo para a regularização do título de eleitor junto à Justiça Eleitoral termina nesta segunda-feira, 19. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até a última sexta-feira, 16, mais de 5 milhões de pessoas constavam na lista de eleitoras e eleitores em situação irregular e correm o risco de ter o título cancelado caso não regularizem sua situação dentro do prazo estabelecido.

O título de eleitor pode ser cancelado quando a pessoa deixa de votar e não justifica sua ausência por três turnos eleitorais consecutivos. Para verificar a situação eleitoral, é possível acessar o site do TSE, na área “Serviços – Autoatendimento online”. A consulta é gratuita.

A regularização pode ser feita de forma rápida e prática por meio de:

Aplicativo e-Título;

Autoatendimento Eleitoral no site do TSE;

Cartório eleitoral mais próximo da residência.



Para quitar as pendências, o eleitor deve pagar as multas eleitorais, que podem ser pagas por:



PIX, com compensação imediata e atualização automática no sistema;

Cartão de crédito, diretamente nas plataformas digitais;

Boleto (Guia de Recolhimento da União – GRU), que pode levar até 48 horas para ser compensado.

Segundo o TSE, "os pagamentos via PIX são processados imediatamente, com atualização automática no cadastro do(a) eleitor(a). Já os feitos por GRU podem levar até 48 horas para compensação e é preciso aguardar esse prazo para a efetivação da regularização".

Quem não regularizar a situação fica impedido, por exemplo, de se inscrever e participar de concurso público, bem como tomar posse, caso seja aprovado; além de não poder tirar documentos importantes, como passaporte e carteira de identidade.