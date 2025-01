Mais suportes chegam para ajudar nas buscas da ponte entre TO e MA

Buscas contam com apoio da Petrobras e a Transpetro - Foto: Prefeitura de Estreito | Divulgação

As buscas por desaparecidos após a queda da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) continuam neste sábado, 28, e agora com mais apoios, sendo eles da Petrobras e da Transpetro, além da Marinha.

Um robô e equipes técnicas entraram nas operações de busca, sendo disponibilizados pela Petrobras e a Transpetro.

Além de novos equipamentos provenientes da Marinha chegaram na sexta-feira, 27, como uma câmara hiperbárica e o regulador de mergulho independente, que tem o suprimento de ar feito por mangueiras que chegam à superfície. Logo, com estes suportes, as buscas podem ser feitas em um período maior de tempo.

Até então nove pessoas foram confirmadas mortas, enquanto oito seguem desaparecidas.

O Dnit informou que uma força-tarefa se encontra na região em apoio à população, com a contratação de balsas para a travessia do rio, e no trabalho de apuração das causas da queda da estrutura. O governo federal destinará mais de R$ 100 milhões para as obras de recuperação e retirada dos escombros.