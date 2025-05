Mala recheada: PF apreende R$ 1,2 milhão com trio em aeroporto

Quantia levantou suspeitas, principalmente por estar sendo transportada em espécie - Foto: Divulgação / PF

Durante uma operação de rotina no Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, a Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira, 20, três homens que transportavam R$ 1.258.490 em espécie dentro de uma mala.

Conforme apurações da Polícia Federal, os presos são suspeitos de atuar como “laranjas” em contratos irregulares firmados com prefeituras. As investigações indicam que os envolvidos são sócios de empresas com atuação em diversos segmentos, o que levanta suspeitas sobre o uso dessas firmas para fins ilícitos.

Trio desembarcou em Brasília em um voo vindo de Manaus | Foto: Divulgação / PF

O trio desembarcou em Brasília em um voo vindo de Manaus, capital do Amazonas. Aos agentes federais, eles se apresentaram como empresários que atuam no ramo de contratos públicos e afirmaram que estavam a caminho de Goiás para comprar materiais destinados às suas empresas.

Durante a inspeção da bagagem, os policiais encontraram o valor milionário distribuído em maços de notas de R$ 200. A quantia levantou suspeitas, principalmente por estar sendo transportada em espécie e sem comprovação da origem.