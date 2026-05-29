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INDENIZAÇÃO

Marinha é condenada por obrigar militar trans a usar trajes masculinos

A militar denunciou o caso aos superiores

Franciely Gomes
Por
A oficial será indenizada
A oficial será indenizada - Foto: Divulgação | Marinha do Brasil

Uma militar trans receberá uma indenização de R$ 30 mil da União. A decisão foi homologada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), após a mulher revelar que foi obrigada a utilizar vestimentas masculinas pela corporação da Marinha do Brasil.

De acordo com o relato da vítima, ela foi submetida a episódios de constrangimento e violação à identidade de gênero. A militar ingressou na corporação em 2017 e iniciou sua transição de gênero em 2019.

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Com as mudanças físicas decorrentes da terapia hormonal, ela solicitou a mudança de acomodação, mas foi obrigada a permanecer no alojamento masculino com os antigos colegas. Além de receber ordem para cortar o cabelo.

A vítima ainda relatou que os episódios provocaram intenso sofrimento psicológico e culminaram em sua internação em uma unidade de saúde mental. A defesa pediu um valor de indenização inicial de R$ 150 mil, mas o tribunal concedeu apenas R$ 30 mil, após entender que o valor inicial era insuficiente diante da gravidade dos fatos.

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Marinha militar Trans

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