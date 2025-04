Marinha lança curso de cobertura jornalística em área de combate

O curso será realizado entre os dias 30 de junho e 4 de julho - Foto: Divulgação

A Marinha do Brasil, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e o Corpo de Bombeiros, lançou, nesta quinta-feira, 27, o Curso de Cobertura Jornalística em Área de Combate e de Emergências (CCJACE), no Rio de Janeiro.

O curso será realizado entre os dias 30 de junho e 4 de julho no Centro de Operações de Paz e Humanitárias de Caráter Naval (COpPazNav), no Complexo Naval da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, das 8h às 17h.

Durante o curso, os alunos terão aulas práticas e teóricas sobre primeiros socorros, técnicas de negociação, armamento, munições e seus efeitos, ameaça Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR), medidas básicas de proteção individual, progressão em áreas com explosivos improvisados, progressão em área urbana, prática de rapel, montagem de acampamento, pista de acuidade visual, análise de risco, segurança pessoal e conduta em situações de detenção e cativeiro, embarque em navio da Marinha e missão simulada.

A capacitação será totalmente gratuita, com a Marinha fornecendo hospedagem, transporte e alimentação para os participantes de fora do Rio de Janeiro, que deverão arcar apenas com as passagens.