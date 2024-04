Médica que acusa filho de Lula de agressão está afastada do trabalho | A TARDE

A médica Natália Schincariol voltou a ser afastada do trabalho, após um laudo do psiquiatra apontar que ela apresneta "sintomas depressivos" e associa "conflitos conjugais". A profissional da área de saúde denunciou Luís Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por agressões físicas e psicológicas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

A princípio, ela fica afastada so trabalho por 14 dias. A Justiça já proibiu Luís Cláudio de de se aproximar da ex-namorada e do apartamento do casal.

Nas redes socais, ele compartilhou comentários pejorativos sobre a aparência da médica, publicados no Brasil 247.