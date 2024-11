Médica suspeita de mandar matar marido é presa em SE

A médica acumula mais de 145 mil seguidores em perfil pessoal nas redes sociais - Foto: Reprodução

A cirurgiã plástica Daniele Barreto foi presa na manhã desta terça-feira, 12, com mais três pessoas por suspeita de envolvimento do marido e advogado José Lael Rodrigues, assassinado no mês passado em Aracaju, SE, as informações foram dadas pelo O GLOBO.

Vinculado inicialmente pela TV Sergipe, a operação que prendeu a médica e os suspeitos foi realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na capital, nos bairros Treze de Julho, São Conrado e Santa Maria.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, José Lael foi emboscado por indivíduos em uma motocicleta enquanto trafegava no Bairro Treze de Julho, em Aracaju.

Dois homens desceram do veículo e dispararam contra o carro do advogado, que estava com o filho, Guilherme Campos Bourbon Rodrigues, de 20 anos. Ambos foram baleados e socorridos, mas advogado não resistiu. Guilherme sobreviveu aos ferimentos.

A médica acumula mais de 145 mil seguidores em perfil pessoal nas redes sociais. Todos os detidos foram conduzidos para unidades policiais, e foram ouvidos ao longo do dia.