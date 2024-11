Médica suspeita de participar da morte do marido faz post: "Te amarei"

Médica tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A médica Daniele Barreto, suspeita de participação no assassinato do marido, o advogado José Lael, em Aracaju, usou as redes sociais para fazer um desabafo após o crime. No perfil, que possui mais de 100 mil seguidores, ela escreveu:

“Meu amor, não existem palavras que eu possa expressar a tamanha dor que sentimos pela sua partida. Um marido amoroso, pai presente, além de excelente irmão e filho. Sei que você está nos braços do pai e que sempre olhará por nós. Agradeço a todas as mensagens de carinho recebidas pelos amigos, queridas pacientes, família e também das pessoas que não conheço, mas me acompanham por aqui na rede social. Te amarei para sempre e um dia estaremos juntos novamente. Pode dexar que estou sendo forte e continuarei minha missão de amor com nossa família, minhas pacientes e nossos filhos”.

Segundo a Polícia Civil, no dia do crime a médica teria pedido ao marido para ir comprar açaí e teria passado a localização do local que ele iria para os executores do homicídio. Dois homens desceram de uma motocicleta e dispararam contra o carro do advogado, que estava junto com o filho. Os dois foram baleados e socorridos, mas o advogado não resistiu.

Imagens de câmeras de segurança apontaram que cerca de 1h30 antes do crime, a amiga e a secretária da médica são vistas conversando com os suspeitos dentro de um carro.