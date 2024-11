Duas mulheres são partidas ao meio durante acidente na BR-040

Uma das vítimas foi identificada como uma mulher de 34 anos; a identidade da segunda vítima não foi divulgada. - Foto: Reprodução / Metropoles

Na tarde desta quarta-feira, 13, duas mulheres morreram em um violento acidente na BR-040, na altura de Valparaíso, em Goiás. As vítimas estavam em uma motocicleta e sofreram lesões fatais após uma colisão múltipla envolvendo um veículo de passeio e uma carreta.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, o acidente começou quando um carro de passeio colidiu contra a motocicleta em que estavam as duas mulheres, jogando-as em direção a uma carreta. A violência do impacto resultou no atropelamento das vítimas, que não resistiram aos ferimentos. Uma das vítimas foi identificada como uma mulher de 34 anos; a identidade da segunda vítima não foi divulgada.

Após o acidente, a BR-040 teve parte de sua pista interditada para que a perícia pudesse ser realizada, o que causou lentidão no tráfego na região. As causas do acidente ainda estão sob investigação das autoridades competentes.