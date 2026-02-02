Médico é condenado após cometer xenofobia contra paciente baiano

O médico negou as acusações - Foto: Ilustrativa | Freepik

Um médico foi condenado após cometer xenofobia contra um paciente durante um atendimento. A Justiça de São Paulo determinou que o profissional e o plano de saúde Hapvida indenizem a vítima pelo ocorrido.

Proferida pela 1ª Vara Cível do Foro de Limeira, a sentença alega que a conduta do médico foi abusiva e discriminatória, solicitando o pagamento de R$ 10 mil por danos morais. Os réus também devem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios da vítima.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A consulta em questão seria para investigar uma possível infertilidade do rapaz. Na ocasião, o profissional de saúde proferiu palavras ofensivas, que foram gravadas pelo paciente e apresentadas à Justiça.

Dentre as ofensas proferidas por ele estavam: “Você é baiano, por que todo mundo que vem de lá tem mania de doença?” e “Você quer ser atropelado aqui agora?”.

Pronunciamento dos acusados

Ciente da repercussão do caso, o médico negou as acusações da vítima. Ele informou que as falas foram tiradas de contexto e a gravação manipulada pelo paciente, a fim de prejudicá-lo.

Já o Hapvida emitiu uma nota, prestando solidariedade ao paciente. “A conduta atribuída ao profissional é absolutamente incompatível com princípios básicos de ética, respeito e dignidade no cuidado em saúde. A empresa não compactua, em nenhuma hipótese, com atitudes de cunho discriminatório, preconceituoso, ofensivo ou desrespeitoso, incluindo práticas xenofóbicas”, escreveram eles no texto enviado ao Metrópoles.

“Tão logo tomou conhecimento dos fatos, a operadora adotou de forma imediata as medidas cabíveis, em conformidade com seus protocolos internos e com a legislação vigente. A companhia reafirma seu compromisso com um atendimento pautado pelo respeito, pela dignidade da pessoa humana, pela responsabilidade profissional e pela integridade no cuidado com seus beneficiários”, concluiu o comunicado.