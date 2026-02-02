Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Médico é condenado após cometer xenofobia contra paciente baiano

O profissional deverá pagar uma indenização à vítima

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/02/2026 - 18:44 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O médico negou as acusações
O médico negou as acusações -

Um médico foi condenado após cometer xenofobia contra um paciente durante um atendimento. A Justiça de São Paulo determinou que o profissional e o plano de saúde Hapvida indenizem a vítima pelo ocorrido.

Proferida pela 1ª Vara Cível do Foro de Limeira, a sentença alega que a conduta do médico foi abusiva e discriminatória, solicitando o pagamento de R$ 10 mil por danos morais. Os réus também devem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios da vítima.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A consulta em questão seria para investigar uma possível infertilidade do rapaz. Na ocasião, o profissional de saúde proferiu palavras ofensivas, que foram gravadas pelo paciente e apresentadas à Justiça.

Dentre as ofensas proferidas por ele estavam: “Você é baiano, por que todo mundo que vem de lá tem mania de doença?” e “Você quer ser atropelado aqui agora?”.

Leia Também:

Dia da Marmota 2026 indica inverno rigoroso pelos próximos meses
Saiba quais são os 10 carros mais econômicos do Brasil em 2026
Lula reafirma compromisso com o desenvolvimento e projeta fim da escala 6x1 em 2026

Pronunciamento dos acusados

Ciente da repercussão do caso, o médico negou as acusações da vítima. Ele informou que as falas foram tiradas de contexto e a gravação manipulada pelo paciente, a fim de prejudicá-lo.

Já o Hapvida emitiu uma nota, prestando solidariedade ao paciente. “A conduta atribuída ao profissional é absolutamente incompatível com princípios básicos de ética, respeito e dignidade no cuidado em saúde. A empresa não compactua, em nenhuma hipótese, com atitudes de cunho discriminatório, preconceituoso, ofensivo ou desrespeitoso, incluindo práticas xenofóbicas”, escreveram eles no texto enviado ao Metrópoles.

“Tão logo tomou conhecimento dos fatos, a operadora adotou de forma imediata as medidas cabíveis, em conformidade com seus protocolos internos e com a legislação vigente. A companhia reafirma seu compromisso com um atendimento pautado pelo respeito, pela dignidade da pessoa humana, pela responsabilidade profissional e pela integridade no cuidado com seus beneficiários”, concluiu o comunicado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

médico xenofobia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O médico negou as acusações
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

O médico negou as acusações
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

O médico negou as acusações
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

O médico negou as acusações
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

x