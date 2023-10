Médico sobrevivente só não foi baleado mais vezes porque arma falhou | A TARDE

O médico identificado como Daniel Proença, de 32 anos, que sobreviveu ao ataque de tiros na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, não foi atingido por mais tiros porque a arma travou. A informação foi obtida pelo jornal Folha de S. Paulo, com um investigador. A conclusão foi feita depois da análise de imagens de câmeras de segurança.

Ainda segundo o jornal, exames periciais confirmaram nesta sexta-feira, 6, a identidade de dois corpos que foram deixados na madrugada em carros. De acordo com a polícia, os corpos seriam de suspeitos de atirar contra o grupo de médicos.

Depois de passar por 10 horas de cirurgia no Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra, o ortopedista foi transferido para uma unidade particular de saúde. O médico publicou um vídeo nas redes sociais.

"Pessoal, tô bem viu, tá tudo tranquilo, graças a Deus. Só algumas fraturas, mas vai dar certo. A gente vai sair dessa junto. Valeu pela preocupação, obrigado", diz Daniel.

De acordo com a Folha, Daniel teria sofrido 24 perfurações no corpo, de entrada e saída de projéteis nas pernas, no tronco e nas mãos. Um foi retirado na cirurgia, conforme informações de pessoas ligadas ao hospital, mas outro projétil continua alojado próximo do ombro.

O caso

Três médicos ortopedistas, sendo um baiano, foram executados a tiros, na madrugada desta quinta em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca. As vítimas estavam na capital carioca participando de um congresso internacional de ortopedia.

Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, estava sentado em um dos quiosque na frente do hotel onde estava hospedado, quando um carro branco parou, e três homens de preto e armados de pistolas desembarcaram e abriram fogo à queima-roupa.

De acordo com a principal linha de investigação, conforme informação obtida pela TV Globo por fontes policiais, o baiano Perseu e os três médicos foram baleados por engano.