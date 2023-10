PC-RJ investiga se facção matou suspeitos de execução de médicos | A TARDE

Investigações da Polícia Civil apuram se os suspeitos de executarem os médicos ortopedistas em um quiosque no Rio de Janeiro foram julgados pelo Tribunal do Crime e mortos. Lideranças do Comando Vermelho estariam contrariadas com a repercussão do caso, já que inocentes acabaram mortos.

Os principais suspeitos de terem praticado o crime são os traficantes "BMW" e Philip Motta Pereira, vulgo "Lesk" ou "CR7". Outros dois homens também teriam participado da ação.



De acordo com investigações, Lesk era miliciano e trocou de lado passando a integrar o Comando Vermelho sendo abrigado por criminosos do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio.

A principal linha de investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro é de que os quatro médicos foram baleados por enganos, três deles morreram na ação. O médico Perseu Ribeiro teria sido confundido com Taillon, miliciano da região de Jacarépaguá.