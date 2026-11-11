Medida de proibição das bets é prorrogada por 60 dias

As plataformas de apostas online, bets, continuam proibidas até 2027 no Brasil. A Medida Provisória (MP) teve sua validade prorrogada por mais 60 dias, após uma decisão do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP).

A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 11. Com a nova decisão, o prazo seguirá válido até março, quando os senadores retornam do recesso parlamentar.

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Vale lembrar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia publicado a MP inicial em setembro de 2026. A validade era de 60 dias, com prazo de encerramento para o fim de novembro, mas com a mudança seguirá até o início do próximo ano.

Após o retorno, o Congresso deverá analisar a medida antes do fim do prazo. Caso seja aprovada pelos parlamentares, ela se tornará definitiva, colocando um fim às plataformas que lucram com perdas e ganhos dos jogadores.

Declaração de Lula sobre o fim das bets

Assumidamente contra as plataformas de apostas, o presidente Lula fez uma nova declaração recente sobre o tema. Em seu discurso, o Chefe de Estado informou que a medida já está gerando um impacto significativo na economia do país, pois o dinheiro que era gasto em jogos está sendo utilizado em outras áreas.

“O fim das ‘bets’ já está gerando impacto positivo na economia. Sem gastar em apostas, as famílias aumentaram o consumo, o comércio vende mais, a indústria produz mais e a roda da economia volta a girar. As ‘bets’ destruíram vidas e precisam ficar no passado, como pesadelo do qual o Brasil finalmente acordou”, disse ele durante um pronunciamento oficial.