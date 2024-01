Mega da Virada: Veja os números sorteados mais vezes na história | A TARDE

A Mega Sena da Virada de 2023 deve pagar R$ 570 milhões, o maior prêmio da história do concurso especial de final de ano. As apostas estão abertas desde o início de novembro, e podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro.

O sorteio será realizado também no dia 31, às 20h. A aposta deve ser feita com a marcação de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis nas cartelas. No entanto,há apostadores que preferem se apegar nas superstições, como a repetição de números sorteados anteriormente.

Para isso, é necessário ficar ligado em quais foram as dezenas mais sorteadas na história da Mega da Virada. Segundo a Caixa Econômica Federal, o número 10 é o que mais marcou presença nos sorteios de fim de ano.

A dezena já apareceu, até agora, em cinco edições da loteria. Em seguida, vem o número 5, com quatro aparições.

Confira outras dezenas na tabela abaixo:



10 - cinco vezes;

05 - quatro vezes;

03 - 20 - 33 - 34 - 36 - 58 - três vezes;

02 - 04 - 11 - 12 - 17 - 18 - 22 - 32 - 35 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 46 - 51 - 53 - 56 - duas vezes.