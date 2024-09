Mega-Sena 2.768 sorteia prêmio de R$ 6,5 milhões nesta quinta-feira

Prêmio acumulado está estimado em R$ 6,5 milhões - Foto: © Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Serão sorteadas nesta quinta-feira, 29, as seis dezenas do concurso 2.768 da Mega-Sena, cujo prêmio acumulado está estimado em R$ 6,5 milhões. O sorteio ocorrerá a partir das 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.



As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.



Lotofácil da Independência



As apostas para a Lotofácil da Independência seguem abertas e podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país e pela internet. O prêmio está estimado em R$ 200 milhões.

O sorteio será realizado no dia 9 de setembro, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, na capital paulista.



Assim como a Mega-Sena da Vieada, a Lotofácil da Independência não acumula. Ganha quem acertar a maior quantidade de números sorteados.



Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números e, assim sucessivamente, até a quinta faixa de premiação.