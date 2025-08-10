Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DINHEIRO

Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 40 milhões

Apostas para o próximo concurso podem ser feitas até terça-feira, às 19h

Por Redação

10/08/2025 - 19:20 h
Números sorteados foram 10 – 22 – 28 – 42 – 44 – 51.
Números sorteados foram 10 – 22 – 28 – 42 – 44 – 51. -

A Mega-Sena segue sem vencedor no concurso 2.899, realizado neste sábado, 9. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio principal acumulou, podendo chegar a R$ 40 milhões no próximo sorteio, marcado para terça-feira, 12.

Os números sorteados foram 10 – 22 – 28 – 42 – 44 – 51.

Na faixa da quina, 56 apostas levaram R$ 32.574,43 cada. Já a quadra premiou 3.375 jogadores, com R$ 890,92 por bilhete.

As apostas para o próximo concurso podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia 12, em casas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site e aplicativo da Caixa. O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O valor aumenta conforme a quantidade de números escolhidos, por exemplo, sete dezenas elevam o custo para R$ 42, mas também aumentam as chances de ganhar.

Leia Também:

Avião de pequeno porte cai nos Lençóis Maranhenses e deixa dois mortos
CNH sem precisar da autoescola? Entenda como deve funcionar mudança
Empresa aérea deixará de atender 13 cidades no Brasil

Ao longo da história, a Mega-Sena já entregou prêmios históricos nos concursos regulares. Entre os maiores, destacam-se:

  • R$ 317,8 milhões (concurso 2.525, em 01/10/2022, com duas apostas vencedoras)
  • R$ 289,4 milhões (concurso 2.150, em 11/05/2019, com um ganhador)
  • R$ 211,6 milhões (concurso 2.237, em 27/02/2020, dividido entre dois bilhetes)
  • R$ 206,4 milhões (concurso 2.696, em 05/03/2024, com um vencedor)
  • R$ 201,9 milhões (concurso 2.795, em 09/11/2024, com um ganhador)

O sorteio de terça-feira promete movimentar apostadores de todo o Brasil, com a expectativa de um prêmio milionário que pode mudar vidas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Dinheiro loteria Mega-sena sorteio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Números sorteados foram 10 – 22 – 28 – 42 – 44 – 51.
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

Números sorteados foram 10 – 22 – 28 – 42 – 44 – 51.
Play

Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo

Números sorteados foram 10 – 22 – 28 – 42 – 44 – 51.
Play

Vídeo: Homem é preso após agredir mulher com vários socos em clube

Números sorteados foram 10 – 22 – 28 – 42 – 44 – 51.
Play

Empresário espanca esposa dentro de elevador com cotoveladas e socos

x