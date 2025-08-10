Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 40 milhões

Números sorteados foram 10 – 22 – 28 – 42 – 44 – 51. - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Mega-Sena segue sem vencedor no concurso 2.899, realizado neste sábado, 9. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio principal acumulou, podendo chegar a R$ 40 milhões no próximo sorteio, marcado para terça-feira, 12.

Os números sorteados foram 10 – 22 – 28 – 42 – 44 – 51.

Na faixa da quina, 56 apostas levaram R$ 32.574,43 cada. Já a quadra premiou 3.375 jogadores, com R$ 890,92 por bilhete.

As apostas para o próximo concurso podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia 12, em casas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site e aplicativo da Caixa. O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O valor aumenta conforme a quantidade de números escolhidos, por exemplo, sete dezenas elevam o custo para R$ 42, mas também aumentam as chances de ganhar.

Ao longo da história, a Mega-Sena já entregou prêmios históricos nos concursos regulares. Entre os maiores, destacam-se:

R$ 317,8 milhões (concurso 2.525, em 01/10/2022, com duas apostas vencedoras)

R$ 289,4 milhões (concurso 2.150, em 11/05/2019, com um ganhador)

R$ 211,6 milhões (concurso 2.237, em 27/02/2020, dividido entre dois bilhetes)

R$ 206,4 milhões (concurso 2.696, em 05/03/2024, com um vencedor)

R$ 201,9 milhões (concurso 2.795, em 09/11/2024, com um ganhador)

O sorteio de terça-feira promete movimentar apostadores de todo o Brasil, com a expectativa de um prêmio milionário que pode mudar vidas.