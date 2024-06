Mega-Sena: gerente de lotérica “acerta” números, mas não leva prêmio

Cada apostador recebeu mais de R$ 15,05 milhões - Foto: © Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

A gerente de lotérica onde o jogo premiado levou a bolada de R$ 115 milhões, Taize Cochinski Batista, montou o jogo, mas não comprou a sua cota e acabou ficando de fora do rateio. O sorteio aconteceu no sábado, 8. As dezenas sorteadas foram 21 – 27 – 35 – 48 – 59 – 60.

Batista, que trabalha há 12 anos na lotérica Princesa dos Campos II, em Ponta Grossa, no Paraná, disse em entrevista ao portal G1 que ela usualmente é quem escolhe os números que serão vendidos como bolão, mas que por ser muitos jogos, não compra todas as cotas.

“Não fui que ganhei. Eu só fiz a aposta ganhadora, só. A gente fica com um sentimento assim… ‘Poxa vida, eu podia ter comprado’, mas é que a gente realmente não sabe [qual aposta vai ser premiada]. E é tanto bolão, tanto jogo que a gente faz… mas fiquei muito feliz pelos ganhadores que compraram o bolão”, pontou a gerente.

Cada apostador recebeu mais de R$ 15,05 milhões, pois foram 10 cotas de diferentes apostadores e o valor pago por cada cota foi de R$ 60.