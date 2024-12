Mega-Sena sorteia números com prêmio de R$15 milhões nesta terça; veja

Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. - Foto: © Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O concurso 2.809 da Mega-Sena, desta terça-feira, 17 foi realizado com prêmio de R$15.606.663,42.

Os números sorteados foram: 02 – 04 – 15 – 28 – 34 – 39

O prêmio bruto equivale a 43,35% da arrecadação da loteria.

Dessa porcentagem, 35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena); 19% entre os acertadores de 5 números (Quina); 19% entre os acertadores de 4 números (Quadra); 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5; já 5% ficam acumulados para a primeira faixa, sena, do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Leia também:

>> Superávit comercial do Brasil deve chegar a US$ 93,048 bilhões em 2025

>> Caso Aisha Vitória: Suspeito de matar a criança vai a júri popular

Quando não há acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios podem ser retirados 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).