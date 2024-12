Caso Aisha Vitória: Suspeito de matar a criança vai a júri popular

- Foto: Redes sociais

Joseilson Souza da Silva, suspeito de estuprar e matar a pequena Aisha Vitória, no bairro de Pernambués, irá a júri popular. A decisão foi divulgada nesta terça-feira, 17. Ainda não se sabe, no entanto, qual será a data do júri.

Segundo o advogado da família da vítima, Gabriel Cortes, o autor do crime deve ser condenado a, pelo menos, 40 anos de reclusão.

Relembre o caso

Moradora do bairro Pernambués, em Salvador, a criança de 8 anos, Aisha Vitória, foi encontrada morta a poucos metros de casa, em cima de sacos de material de construção, com os pés e mãos amarrados na manhã do dia 23 de julho.

Após investigações das autoridades, uma boneca e um par de sandálias da vítima foram encontrados na casa do vizinho Joseilson Souza da Silva. Ele foi preso e levado para interrogatório no DHPP, recebendo prisão preventiva dois dias depois.

