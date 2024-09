Mega-Sena sorteia R$ 33 milhões neste sábado; saiba como apostar

Mega-Sena é a loteria mais famosa do Brasil - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

A Mega-Sena, loteria mais famosa da Caixa Econômica Federal (CEF), poderá pagar um prêmio de R$ 33 milhões no sorteio do concurso nº 2766, que está agendado para acontecer às 20h deste sábado, 24, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O valor do prêmio acumulou após ninguém acertar as seis dezenas sorteadas (08 - 12 - 34 - 39 - 43 - 47) na última quinta-feira, 22, no concurso nº 2765. Apesar disso, 66 apostas acertaram a quina e ficaram com R$ 35.663,33 cada uma; enquanto 3.707 jogos ficaram com R$ 907,07, prêmio correspondente à quadra.

Para disputar os R$ 33 milhões neste sábado, o apostador pode ir a uma casa lotérica da Caixa e realizar seu jogo. Uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5. Se o jogador quiser aumentar sua chance de ganhar e apostar sete números, o valor da cartela aumenta para R$ 35. É possível apostar até em 20 dezenas, mas o custo aumentaria para R$ 193,8 mil.

Também é possível apostar pela internet: no Portal Loterias; no aplicativo Loterias; e através de uma conta bancária na Caixa, usando o app do banco. O prazo limite para realizar a aposta é 19h.

Caso ninguém acerte novamente as seis dezenas, o prêmio acumulará para o próximo concurso, com sorteio agendado para a terça-feira, 27.