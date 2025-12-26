BRASIL
Menina passa mal após comer doce dado por 'Papais Noéis'
Quatro pessoas fantasiadas do personagem distribuiram os doces para crianças em uma comunidade de Minhas Gerais
Por Redação
Uma menina, de 11 anos, passou mal após comer doce dado por pessoas fantasiadas de Papai Noel na terça-feira, 23, em São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas Gerais.
De acordo com investigação da Polícia Civil, ao menos 4 pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, estavam vestidas com o personagem natalino, e distribuíram sacolinhas com doces para crianças na Comunidade Rural do Quilombo.
Após a ingestão da bala, a criança apresentou dores abdominais, dor de cabeça, sonolência e formigamento nas pernas. A menina recebeu atendimento médico e foi liberada.
Por meio de nota, a Prefeitura de São Gonçalo do Pará afirmou que os comprimidos foram encontrados dentro dos doces distribuídos. As Secretarias de Saúde e Segurança do município informam que há notificação de um caso de tentativa de intoxicação envolvendo crianças.
Suposto comprimido encontrado dentro de bala
Imagens que viralizaram na internet após o caso mostram um possível comprido dentro de uma bala. A Polícia Militar realizou buscas e conseguiu identificar as pessoas responsáveis pela distribuição dos doces.
No depoimento, o grupo informou que parte dos itens foi recebida através de doação. O material foi apreendido e encaminhado para perícia. Até o momento, ninguém foi preso.
