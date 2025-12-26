Menina passa mal após comer doce dado por 'Papais Noéis'

Uma imagem mostrando suposto comprimido na bala circulou nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes sociais

Uma menina, de 11 anos, passou mal após comer doce dado por pessoas fantasiadas de Papai Noel na terça-feira, 23, em São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

De acordo com investigação da Polícia Civil, ao menos 4 pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, estavam vestidas com o personagem natalino, e distribuíram sacolinhas com doces para crianças na Comunidade Rural do Quilombo.

Após a ingestão da bala, a criança apresentou dores abdominais, dor de cabeça, sonolência e formigamento nas pernas. A menina recebeu atendimento médico e foi liberada.

Por meio de nota, a Prefeitura de São Gonçalo do Pará afirmou que os comprimidos foram encontrados dentro dos doces distribuídos. As Secretarias de Saúde e Segurança do município informam que há notificação de um caso de tentativa de intoxicação envolvendo crianças.

Suposto comprimido encontrado dentro de bala

Imagens que viralizaram na internet após o caso mostram um possível comprido dentro de uma bala. A Polícia Militar realizou buscas e conseguiu identificar as pessoas responsáveis pela distribuição dos doces.

No depoimento, o grupo informou que parte dos itens foi recebida através de doação. O material foi apreendido e encaminhado para perícia. Até o momento, ninguém foi preso.