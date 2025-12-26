Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Moraes autoriza enteada de Bolsonaro a visitá-lo no hospital

Bolsonaro passou por uma cirurgia para correção de duas hérnias

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/12/2025 - 10:48 h
Bolsonaro se recupera de cirurgia
Bolsonaro se recupera de cirurgia -

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou Leticia Marianna Firmo da Silva, filha mais velha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a visitar o padrasto, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante o período de internação. Bolsonaro passou por uma cirurgia para correção de duas hérnias na quinta-feira, 25, e permanece em recuperação no Hospital DF Star.

Em despacho publicado nesta sexta-feira, 26, o magistrado negou outros pedidos de visita e reiterou a proibição do uso de celulares, computadores ou qualquer outro dispositivo eletrônico no quarto onde o ex-presidente está internado.

“Reitero que deverão ser observadas todas as medidas determinadas na decisão de 23/12/25, inclusive quanto a vedação de ingresso no quarto hospitalar de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos e que todas as demais visitas deverão ser previamente autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal“, diz a decisão.

O ministro já havia autorizado as visitas dos filhos Carlos, Flávio, Jair Renan e Laura Bolsonaro.

O que é hérnia inguinal

A hérnia inguinal ocorre quando o tecido abdominal, geralmente uma parte do intestino, se projeta pela região da virilha devido a uma fraqueza na parede abdominal.

Mais comum em homens, a hérnia pode ser congênita ou adquirida por esforço, tosse crônica, idade ou fraqueza muscular.

x