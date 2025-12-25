REAÇÃO
Filho de Bolsonaro compartilha foto e faz desabafo após cirurgia
Filho do ex-presidente mostrou preocupação com saúde do pai
Por Anderson Ramos
O ex-vereador e pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL), publicou uma foto do pai, Jair Bolsonaro, após passar por uma cirurgia realizada nesta quinta-feira, 25, em Brasília. Na publicação, Carlos mostrou preocupação com a saúde do pai.
“Estar ao seu lado certamente lhe faz bem, mas o que se impõe ao redor é nitidamente intimidatório e proposital. Enquanto isso, os médicos seguem acompanhando o quadro pós-operatório, avaliando inclusive a necessidade de novo procedimento em razão dos soluços persistentes”, escreveu Carlos nas redes sociais.
“É impossível não se perguntar como um homem de 70 anos consegue resistir a praticamente uma cirurgia por ano, além de tudo o que vem sendo submetido desde a primeira tentativa de tirar-lhe a vida. De ontem para hoje, chegaram ao absurdo de proibir o acompanhamento até com relógio no pulso, mantendo uma rotina de restrições que todos já conhecem e que se repete dia após dia”.
Acompanho a internação para a oitava cirurgia decorrente da tentativa de assassinato contra o presidente @jairbolsonaro , praticada por um antigo filiado a partido aliado de Lula. Confesso que, desta vez, o número de policiais mobilizados para acompanhar o procedimento e toda a… pic.twitter.com/AoyYvfJToE— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) December 25, 2025
Cirurgia
Jair Bolsonaro foi submetido, na manhã desta quinta-feira, 25, a uma cirurgia para a correção de duas hérnias inguinais. O procedimento, realizado no Hospital DF Star,durou três horas e meia e ocorreu sem intercorrências imediatas.
De acordo com a equipe médica, coordenada pelo cirurgião Claudio Birolini, Bolsonaro foi encaminhado ao quarto após a operação, mas ainda não possui previsão de alta hospitalar.
O boletim médico divulgado na tarde de hoje levanta a possibilidade de uma nova intervenção cirúrgica no ex-presidente nos próximos dias. O novo procedimento seria para tratar um quadro de soluços persistentes.
