Bolsonaro pode passar por mais uma cirurgia

Tratamento atual foca na fisioterapia motora e na prevenção de trombose venosa

O boletim médico divulgado na tarde desta quinta-feira, 25, levanta a possibilidade de uma nova intervenção cirúrgica no ex-presidente Jair Bolsonaro, nos próximos dias. O novo procedimento seria para tratar um quadro de soluços persistentes.

O ex-presidente Jfoi submetido, na manhã desta quinta-feira, 25, a uma cirurgia para a correção de duas hérnias inguinais.

O procedimento, realizado no Hospital DF Star,durou três horas e meia e ocorreu sem intercorrências imediatas.

Pós-operatório

De acordo com a equipe médica, coordenada pelo cirurgião Claudio Birolini, Bolsonaro foi encaminhado ao quarto após a operação, mas ainda não possui previsão de alta hospitalar.

O tratamento atual foca na fisioterapia motora e na prevenção de trombose venosa.

A maior preocupação no momento é a "otimização do tratamento clínico dos soluços". Caso o paciente não apresente melhora com a medicação e a dieta prescrita, uma nova intervenção poderá ser realizada já na próxima segunda-feira, dia 29.

Autorização judicial

O procedimento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após solicitação da defesa do ex-presidente.

A defesa também pleiteou a manutenção de Bolsonaro em prisão domiciliar durante o período de recuperação.

Para subsidiar a decisão, médicos da Polícia Federal realizaram uma perícia técnica. O laudo concluiu que, embora a cirurgia fosse de caráter eletivo, a recomendação era de que o procedimento ocorresse "o mais breve possível", visando evitar o agravamento do estado de saúde do ex-presidente.