Menino de 3 anos morre afogado após cair em piscina de chácara

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A Politec e a Polícia Civil foram acionadas - Foto: Reprodução

Um menino de três anos morreu após se afogar na piscina de uma chácara, na cidade de Carlinda, no interior do Mato Grosso. O caso foi registrado no fim da tarde deste sábado, 4.

De acordo com informações da Polícia Militar, a criança estava no local acompanhada dos pais, que trabalhavam na chácara. Em um momento de descuido, o menino conseguiu acessar a piscina e acabou se afogando.

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Ao perceberem a ausência do filho, os pais iniciaram as buscas e encontraram o menino já inconsciente dentro da água. Ele foi retirado da piscina sem sinais vitais.

Ainda no local, foram realizadas manobras de reanimação, mas sem sucesso. A criança foi levada ao pronto-socorro da cidade, onde a equipe médica tentou novos procedimentos, porém a morte foi confirmada.

A Politec e a Polícia Civil foram acionadas para realizar a perícia e adotar as medidas necessárias. O caso será investigado.