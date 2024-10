Menino que matou animais vivia com avó e não tinha histórico de violência

O menino havia visitado o local no dia anterior - Foto: Reprodução | Redes sociais

A criança, de 9 anos, responsável pela morte de 23 animais no hospital veterinário de Nova Fátima, no Paraná, morava com a avó e não tinha histórico de violência, conforme informações do portal Metrópoles. O crime aconteceu neste domingo, 13.

O menino havia visitado o local no dia anterior e foi inicialmente visto pelos proprietários como alguém que poderia ter invadido o local para brincar com os animais.

Imagens das câmeras de segurança capturaram o momento em que o garoto invade o local e comete o crime, arremessando, esquartejando e mutilando os animais.



O veterinário Lúcio Barreto descreveu o momento em que encontrou os animais mortos. “É uma situação horrível, a gente, que já há muitos anos cuida dos bichinhos com o maior prazer, com o maior amor, e, de repente, no dia de uma festa seguinte de Dia das Crianças, chegar e se deparar com uma cena daquelas é uma sensação horrível de impotência, de tristeza”, afirmou em entrevista.