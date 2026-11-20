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A caça do peixe-leão está a todo o vapor no Nordeste. Mergulhadores estão realizando missões de captura da espécie invasora do animal, que é venenosa e nociva para a biodiversidade marinha da região.

Na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, cerca de 165 exemplares foram capturados em um único mergulho nesta semana. A espécie também já esteve presente em outras regiões pernambucanas, como a Praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, além de Itamaracá e em áreas de Porto de Galinhas.

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O animal também já registrou passagem pelo Rio Grande Norte, Alagoas, Paraíba e na Bahia, onde foi encontrado em Porto Seguro, ponto turístico famoso do extremo sul baiano.

Peixe-leão prejudica humanos

Além dos prejuízos causados à vida marinha, o peixe-leão também é nocivo para os humanos, devido aos seus espinhos venenosos. Presentes nas nadadeiras, esses espinhos podem inocular toxinas e provocar sintomas.

Dentre os principais sinais de alerta estão dor intensa, inchaço, vermelhidão e náuseas. Em casos mais graves, o atendimento médico deve ser realizado de maneira urgente.

A orientação dos pesquisadores é não tocar, nem tentar capturar ou manipular o animal encontrado na praia. O banhista deve manter distância e comunicar a localidade do animal imediatamente aos órgãos ambientais ou instituições de pesquisa responsáveis pelo monitoramento.