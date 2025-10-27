Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Metanol: crise completa um mês e segue sem solução

Mesmo com as investigações da polícia, o número de mortes segue subindo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

27/10/2025 - 17:32 h
Crise do metanol completa um mês
Crise do metanol completa um mês -

A crise das bebidas alcoólicas com metanol completou um mês nesta segunda-feira, 27, e segue sem uma conclusão concreta sobre o que estaria por trás das adulterações das bebidas alcóolicas. Enquanto as investigações continuam, o número de mortes segue aumentando.

Somente na última semana, mais cinco mortes foram confirmadas por conta de bebidas adulteradas com metanol, de acordo com o Ministério da Saúde:

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Duas em São Paulo;
  • Duas no Paraná;
  • Uma em Pernambuco.

Ainda segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde, foram confirmadas, ao todo, 15 mortes no Brasil inteiro por conta de bebidas contaminadas com metanol, sendo elas:

  • Nove em São Paulo;
  • Três em Pernambuco;
  • Três no Paraná.

O número de casos confirmados já chegou a 58, outros 50 ainda estão sob análise.

Os estados que tiveram casos confirmados foram:

  • São Paulo, com 44;
  • Paraná, com seis;
  • Pernambuco, com cinco;
  • Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Tocantins, com um.

Interdições

Estabelecimentos de todo Brasil foram interditados para investigações. Na Bahia, o caso mais marcante foi a interdição do bar do Cravinho, tradicional bar que fica no Pelourinho, foi alvo de uma investigação e ficou fechado por cinco dias, até que o laudo apontou que as bebidas lá produzidas não estavam infectadas.

Leia Também:

Após 52 dias em coma, morre jovem que bebeu gin com metanol
Metanol não é o único vilão: estudo revela substância tóxica em sucos
Bahia registra novo caso suspeito de intoxicação por metanol
Bahia recebe doses de antídoto raro contra intoxicações por metanol

O que é o metanol?

O metanol é um produto químico com aparência e gosto parecido com álcool. Por isso, quem o ingere não percebe que bebeu um líquido tóxico. A ingestão desse líquido pode levar à cegueira, coma e até à morte.

O paciente que tiver um quadro incomum após a ingestão de bebidas alcóolicas deve buscar atendimento médico imediato, os sintomas associados à intoxicação por metanol podem ser:

  • dores abdominais intensas;
  • tontura;
  • confusão mental.
Metanol
Metanol | Foto: Reprodução | TV Globo

Antídoto

Até o momento, o Brasil já recebeu um lote com 2.500 ampolas com fomepizol, um antídoto para o tratamento das intoxicações por metanol.

Além disso, o Ministério da Saúde afirma que o SUS está abastecido de etanol farmacêutico, produto que também passou a ser utilizado nos tratamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil investigação metanol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crise do metanol completa um mês
Play

Vídeo: mulher é flagrada agredindo a mãe com socos e puxões de cabelo

Crise do metanol completa um mês
Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Crise do metanol completa um mês
Play

Secretário do RJ compara operações do Rio e da Bahia, e Werner reage

Crise do metanol completa um mês
Play

Mistério em torno da “morte” de Japinha do CV cresce após novas postagens

x