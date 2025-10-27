Metanol: crise completa um mês e segue sem solução

Crise do metanol completa um mês - Foto: UENDEL GALTER

A crise das bebidas alcoólicas com metanol completou um mês nesta segunda-feira, 27, e segue sem uma conclusão concreta sobre o que estaria por trás das adulterações das bebidas alcóolicas. Enquanto as investigações continuam, o número de mortes segue aumentando.

Somente na última semana, mais cinco mortes foram confirmadas por conta de bebidas adulteradas com metanol, de acordo com o Ministério da Saúde:

Duas em São Paulo;

Duas no Paraná;

Uma em Pernambuco.

Ainda segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde, foram confirmadas, ao todo, 15 mortes no Brasil inteiro por conta de bebidas contaminadas com metanol, sendo elas:

Nove em São Paulo;

Três em Pernambuco;

Três no Paraná.

O número de casos confirmados já chegou a 58, outros 50 ainda estão sob análise.

Os estados que tiveram casos confirmados foram:

São Paulo, com 44;

Paraná, com seis;

Pernambuco, com cinco;

Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Tocantins, com um.

Interdições

Estabelecimentos de todo Brasil foram interditados para investigações. Na Bahia, o caso mais marcante foi a interdição do bar do Cravinho, tradicional bar que fica no Pelourinho, foi alvo de uma investigação e ficou fechado por cinco dias, até que o laudo apontou que as bebidas lá produzidas não estavam infectadas.

O que é o metanol?

O metanol é um produto químico com aparência e gosto parecido com álcool. Por isso, quem o ingere não percebe que bebeu um líquido tóxico. A ingestão desse líquido pode levar à cegueira, coma e até à morte.

O paciente que tiver um quadro incomum após a ingestão de bebidas alcóolicas deve buscar atendimento médico imediato, os sintomas associados à intoxicação por metanol podem ser:

dores abdominais intensas;

tontura;

confusão mental.

Metanol | Foto: Reprodução | TV Globo

Antídoto

Até o momento, o Brasil já recebeu um lote com 2.500 ampolas com fomepizol, um antídoto para o tratamento das intoxicações por metanol.

Além disso, o Ministério da Saúde afirma que o SUS está abastecido de etanol farmacêutico, produto que também passou a ser utilizado nos tratamentos.