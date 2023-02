Militares resgatam ministra Esther Dweck no litoral de São Paulo

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e pelas Forças Armadas em um condomínio da praia de Camburi, em São Sebastião (SP), litoral paulista, nesta segunda-feira, 20, e precisou deixar o local em uma aeronave. A região ficou completamente ilhada após um forte temporal no domingo, 19.

O governo paulista já contabilizou 37 mortes, 338 pessoas desabrigadas e 228 desalojadas. Quarenta pessoas ainda estão desaparecidas. O estado de calamidade pública na região do litoral paulista já foi reconhecida pela Defesa Civil Nacional.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), Waldez Góes, garantiu que 54 cidades atingidas vão receber R$ 33,7 milhões para ações da Defesa Civil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobrevoou a área na manhã desta segunda-feira, 20. Em visita nesta segunda-feira, 20, ao município paulista de São Sebastião, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), garantiu a reconstrução de casas atingidas pelos temporais, desde que em áreas consideradas seguras e aptas para moradias.

Em meio à agenda do Carnaval de Salvador e do interior da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues prestou solidariedade aos familiares e vítimas das chuvas registradas no litoral norte de São Paulo.

Durante o carnaval de Salvador, antes da saída do bloco Coruja, nesta segunda-feira, 20, a cantora Ivete Sangalo pediu ajuda para as vítimas do temporal em São Paulo.