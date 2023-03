Ministério da Saúde estuda adotar nova vacina contra a dengue no SUS

O Ministério da Saúde analisa incluir no Sistema Único de Saúde (SUS) a vacina contra a dengue aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na quinta-feira, 2. Chamado de Qdenga, fabricado pela empresa Takeda Pharma, o item é composto por quatro sorotipos do vírus e promove ampla proteção contra a doença.

A nova vacina é a primeira no Brasil para quem nunca pegou a dengue e também para quem já teve. Será para crianças a partir de 4 anos até adultos com 60; duas doses com um intervalo de três meses.

A análise do MS passará pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). A partir do parecer da Comissão, baseado em evidências científicas e fatores sociais, a pasta decidirá se a nova vacina será ofertada pela rede pública.

Ainda não há previsão de inclusão do imunizante no SUS, mas o Ministério afirma que a questão é tratada como prioridade.