Ministério diz que ovos com foco de gripe aviária estão em 3 estados

Um cenário delicado. Essa é a situação do Brasil, após o registro de um foco de gripe aviária em uma granja no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Neste sábado, 17, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou que os ovos para incubação provenientes da granja afetada já foram rastreados e estão sendo monitorados. Essa medida busca garantir a segurança alimentar e controlar a disseminação do vírus no país. De acordo com informações, os ovos foram destinados a incubatórios localizados em Minas Gerais, Paraná e também no Rio Grande do Sul.

Em nota oficial, o Ministério afirmou que as orientações para minimizar riscos incluem a destruição dos ovos, de acordo como estipulado no plano de contingência para a influenza aviária e Doença de Newcastle. As medidas têm o objetivo de proteger o setor avícola nacional. O ministério salienta ainda que não há comprovação de que os ovos estejam contaminados com o vírus da gripe aviária, reforçando que todas as diretrizes necessárias para a proteção da avicultura estão sendo rigorosamente adotadas.

O impacto do foco de gripe aviária não se limita apenas ao rastreamento dos ovos. A notícia já teve repercussões significativas no mercado internacional. No mesmo dia, países como México, Chile e Uruguai anunciaram a suspensão das importações de carne de frango do Brasil. A decisão é uma resposta à descoberta do vírus na granja gaúcha, marcando o primeiro registro da gripe aviária em aves de uma propriedade no Brasil.

Outras nações, incluindo China, União Europeia e Argentina, já haviam suspendido a importação de carne de frango e subprodutos de aves de todo o Brasil, o que aumentou a preocupação com a situação. Apesar dos esforços do Ministério da Agricultura e das autoridades do Rio Grande do Sul para isolar o foco e tomar medidas de contenção, muitos países optaram por um caminho preventivo e suspenderam as compras de aves do Brasil para evitar qualquer risco de contaminação.

Autoridades brasileiras expressaram preocupações sobre as suspensões de importação. O governo aguarda uma possível resposta dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita, que podem estabelecer uma suspensão parcial, mas apenas para o estado do Rio Grande do Sul. A expectativa mostra a preocupação contínua do Brasil em manter a reputação como um dos principais exportadores de carne de frango no mundo.

O Japão, um dos maiores importadores de carne de frango brasileiro, decidiu suspender apenas os embarques provenientes da cidade de Montenegro, buscando reduzir os impactos da situação do foco da doença. A situação requer monitoramento contínuo e medidas rigorosas para assegurar tanto a saúde animal quanto a confiança do consumidor.

Com a suspensão de importações se estendendo a diversos países, o Brasil enfrenta um desafio no setor avícola. A pressão para restaurar a confiança no sistema de produção e exportação de carnes avícolas é alta. O Ministério da Agricultura está adotando uma postura proativa para garantir que as medidas de prevenção sejam efetivas, e que a avicultura nacional permaneça segura e competitiva no mercado internacional.