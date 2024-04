Ministro manda tirar tornozeleira eletrônica de maior bicheiro do RJ | A TARDE

O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu na terça-feira, 16, pela retirada da tornozeleira eletrônica do bicheiro carioca Rogério de Andrade, que responde a vários processos sob a acusação de chefiar uma organização criminosa que domina o jogo do bicho, máquinas de caça-níqueis, bingos e cassinos do Rio de Janeiro.

Nunes Marques também decidiu que Rogério de Andrade não precisa mais cumprir o recolhimento noturno, podendo frequentar as ruas do país depois das 18h, de acordo com informações do advogado André Callegari, defensor do contraventor.

Esta não é a primeira vez que Nunes Marques toma uma decisão favorável a Rogério de Andrade. Em agosto de 2022, o ministro revogou um mandado de prisão contra o bicheiro, e, em junho de 2023, tomou a mesma decisão quanto ao filho dele, Gustavo Andrade.

Rogério é herdeiro do ex-contraventor Castor de Andrade, histórico bicheiro do Rio de Janeiro, e ficou conhecido no país inteiro após o lançamento do documentário “Vale o Escrito”, que revela as entranhas do Jogo do Bicho carioca. Na produção, ele chega a ser acusado de assassinato por alguns dos seus adversários.