Ministro Nunes Marques, do STF, segue internado em São Paulo

O ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), segue internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, e se recupera bem de cirurgia intestinal feita em 16 de fevereiro. A atualização do estado de saúde do ministro foi atualizado nesta quarta-feira, 1º, pela Corte.

Nunes Marques foi internado e realizou uma cirurgia no dia 16 de fevereiro. O procedimento foi uma revisão de uma cirurgia bariátrica de 2012. Agora o ministro aguarda alta médica para voltar a Brasília.

De acordo com o STF, Nunes Marques continua trabalhando em decisões e no plenário virtual mesmo internado. Ele ainda não foi liberado para participar de sessões presenciais.

Nunes Marques chegou ao STF em 2020 como indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).